Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), которые выполняют функции военкоматов на Украине, предприняли попытку мобилизации украинских мужчин прямо во время пасхальных праздников. Об этом сообщает издание «Царьград».

«ТЦК не объявляло о перемирии с украинцами. Мужчины, пришедшие освятить куличи, при виде сотрудников ТЦК поспешно разбегаются, держа куличи в руках», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео.

20 апреля координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что сотрудники ТЦК дежурят у церквей в городе Запорожье на Украине.

Накануне стало известно, что на Украине каждый месяц заводят 4,7 тыс. дел о неуплате штрафов за уклонение от мобилизации. Как сообщал портал «Опендатабот», с начала года открыто 17 тыс. исполнительных производств за нарушения правил воинского учета, то есть за просроченные и неоплаченные штрафы от военкоматов.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в США заявили, что украинских детей готовят к участию в боевых действиях.