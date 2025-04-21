В Польше заявили об энергетическом кризисе в стране

NDP: Польша и Прибалтика погрузились в энергокризис после выхода из БРЭЛЛ

Польша и страны Балтии, следуя указаниям Евросоюза и США, попали в энергетический кризис. Об этом сообщило польское издание NDP.

В начале года страны Прибалтики отключились от электроэнергетической системы БРЭЛЛ, связывавшей их с Россией и Белоруссией. Они подключились к европейской сети.

Польша же отказалась от российского газа в пользу поставок из США и Австралии. В 2023 году это обошлось стране в 138 миллиардов злотых (около 3 трлн рублей).

Все это привело к тому, что в Польше и Прибалтике цены на электричество и отопление сильно выросли. Отмечается, что счета за электричество для польских семей выросли на 67% по сравнению с 2021 годом.

3 марта агентство Bloomberg сообщило, что в ряде стран ЕС было зафиксировано снижение цен на электричество до минусовых значений. В частности, отрицательные показатели наблюдались в Германии и Нидерландах. Журналисты выяснили, что причиной этому стали объемы выработки энергии на местных солнечных электростанциях.

Ранее в Польше заявили о начале борьбы с отрицательными ценами на электричество.