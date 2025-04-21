Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили об энергетическом кризисе в стране

NDP: Польша и Прибалтика погрузились в энергокризис после выхода из БРЭЛЛ
close
Depositphotos

Польша и страны Балтии, следуя указаниям Евросоюза и США, попали в энергетический кризис. Об этом сообщило польское издание NDP.

В начале года страны Прибалтики отключились от электроэнергетической системы БРЭЛЛ, связывавшей их с Россией и Белоруссией. Они подключились к европейской сети.

Польша же отказалась от российского газа в пользу поставок из США и Австралии. В 2023 году это обошлось стране в 138 миллиардов злотых (около 3 трлн рублей).

Все это привело к тому, что в Польше и Прибалтике цены на электричество и отопление сильно выросли. Отмечается, что счета за электричество для польских семей выросли на 67% по сравнению с 2021 годом.

3 марта агентство Bloomberg сообщило, что в ряде стран ЕС было зафиксировано снижение цен на электричество до минусовых значений. В частности, отрицательные показатели наблюдались в Германии и Нидерландах. Журналисты выяснили, что причиной этому стали объемы выработки энергии на местных солнечных электростанциях.

Ранее в Польше заявили о начале борьбы с отрицательными ценами на электричество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами