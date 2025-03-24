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В Польше заявили о начале борьбы с отрицательными ценами на электричество

В Польше начали строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец заявил о старте строительства самого мощного в Европе аккумуляторного хранилища электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мажеца, полностью заряженное хранилище сможет обеспечить суточное энергопотребление 2,5 млн домохозяйств. Он пояснил, что строительство объекта обусловлено периодическим перепроизводством электроэнергии, приводящим к отрицательным ценам на энергорынке. Это происходит в солнечные и ветреные дни, когда генерация возобновляемых источников энергии существенно превышает обычный уровень энергопотребления.

Энергохранилище построят в Жарновце — городе недалеко от Гданьска, где находится недостроенная атомная электростанция. Ее строительство велось с 1983 по 1990 год, после чего проект был заморожен.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии к концу 2026 года. Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз также намерен ускорить инвестиции в украинскую возобновляемую энергетику.

Ранее в Польше ввели в эксплуатацию электронный барьер на границе с Белоруссией.

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