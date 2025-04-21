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В преддверии Дня Победы россиянам рассказали об известном военкоре ВОВ

Редакция РИАМО рассказала, что военкор ВОВ Юрий Жуков был летописцем танкистов
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Евгений Халдей/РИА Новости

В преддверии Дня Победы, в рамках спецпроекта «Герои-военкоры», РИАМО рассказало об инженере, военном корреспонденте и летописце танкистов-катуковцев (Первая гвардейская танковая армия М. Е. Катукова) Юрии Жукове.

Журналистикой Жуков начал заниматься в 1925 году. Писал для газеты Луганской ж/д школы «Красный путеец». Также он успел поработать машинистом и инженером-конструктором на Горьковском автозаводе.

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) журналиста назначили заведующим фронтовым отделом «Комсомольской правды». Он ездил на фронт и дошел до Берлина. Согласно воспоминаниям военкора, его редакция находилась на казарменном положении. В помещениях стоял холод, стекла были разбиты, а на подоконниках лежал лед. В этих условиях Жуков жил вместе с коллегами и писал о подвигах советских солдат.

Проект «Герои-военкоры» был запущен в апреле. Он посвящен свидетелям трагических событий ВОВ и бесстрашным современникам.

Авторы проекта изучили архивы, биографии военных корреспондентов, работавших в годы ВОВ, и их произведения. Также показана работа коллег-современников: насколько изменилась техническая составляющая и на какой риск идут журналисты, добывая правду.

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