«Аэрофлот» анонсировал благотворительные «Рейсы Победы»

«Аэрофлот» проведет благотворительные «Рейсы Победы» в города-герои Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания совершит 25 апреля рейсы SU1842 «Москва – Минск» и SU 1324 «Москва – Мурманск», а также 9 мая состоится «Рейсы Победы» SU1182 «Москва – Волгоград».

В рамках акции все пассажиры «Рейсов Победы» получат памятные подарки, а все средства от продажи билетов направят в фонд, который помогает ветеранам Великой Отечественной войны.

Даты благотворительных рейсов в честь юбилея Победы в ВОВ приурочены к мероприятиям, которые пройдут в России. Во всех регионах России и 80 странах мира 25 апреля пройдет международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», а на «Рейсах Победы» в Минск и Мурманск пройдет «Авиа диктант», в котором пассажиры смогут проверить свои знания о ВОВ.

Для пассажиров «Рейсов Победы» из Москвы в Волгоград и Мурманск также подготовят специальную программу, которая поможет погрузиться в атмосферу праздника Великой Победы.