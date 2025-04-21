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ФСБ задержала мужчину за распространение данных российских военных

ФСБ задержала волгоградца за распространение данных осужденных участников СВО
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала мужчину за распространение данных осужденных, отправившихся на СВО. Об этом сообщает V102.RU.

По данным ведомства, 34-летний местный житель планировал захват администрации города. Его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, от которых он и должен был получить оружие для реализации этого плана.

«Осужденный фигурант инициативно установил контакт и поддерживал отношения с членами признанных террористическими на территории РФ организаций, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины, для оказания им помощи», — сообщили в ФСБ.

Сейчас задержанному вменяется сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Сбор доказательств по делу продолжается.

До этого двое волгоградцев похитили бойца СВО и потребовали от него 500 тыс. руб.

Ранее в России признали Google виновным в разглашении данных участников СВО.

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