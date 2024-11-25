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Двое мужчин похитили раненого бойца СВО и вымогали у него деньги

СК: двое волгоградцев похитили бойца СВО и вымогали у него 500 тыс. руб.

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РИА Новости

В Волгограде двое мужчин подозреваются в похищении участника спецоперации и вымогательстве у него денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России, передает «Лента.ру».

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве. На данный момент решается вопрос об их аресте.

По данным следствия, 22 ноября волгоградцы приехали в рабочий поселок Городище на встречу со знакомым, вернувшимся из зоны СВО на реабилитацию. Один из мужчин потребовал у военного 500 тыс. рублей, которые он ранее якобы похитил. После этого он отвел солдата к машине и насильно усадил его в салон. Во время поездки солдат пытался позвонить по телефону, чтобы позвать на помощь, однако волгоградцы забрали у него сотовый.

После этого подозреваемые остановили автомобиль, чтобы вернуть на него регистрационный номер, в это время военный смог выбежать из салона и скрыться в ближайшем ломбарде. Там он вызвал подмогу, и сотрудники полиции успели задержать похитителей.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Уссурийске Приморского края подозреваемого в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Петербурге неизвестные избили участника СВО.

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