В России признали Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных

Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении личных данных военных Вооруженных сил России, погибших в ходе СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Как говорится в документе, в Роскомнадзор поступили решения о признании информации, содержащей сведения, раскрывающие потери личного состава ВС РФ в период проведения специальной военной операции, имена, анкетные данные погибших военнослужащих, а также их персональные данные, информацией, распространение которой в России запрещено. В тексте сказано, что такие данные содержатся в одном из роликов, размещенных на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google. В результате компании назначили штраф в размере 3,8 млн рублей.

Во второй половине марта Роскомнадзор сообщил, что российские власти взыскали с Google более 13 млрд рублей штрафов за несоблюдение законодательства РФ. При этом общая сумма взысканий, которые были наложены на компанию, составляет 32,8 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал 1,5 млрд рублей на счетах российских рекламных агентств — контрагентов «‎дочки» Google.