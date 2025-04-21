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Украина начала закупку лекарств на случай ядерной атаки или аварии

Times: Украина закупает у Израиля лекарства на случай радиационного инцидента
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинская сторона заключила соглашение с Израилем на закупку лекарств на случай радиационного инцидента. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, соглашение с Киевом заключила израильская биотехнологическая фирма Pluri. Специалисты разработали специальное лекарство на основе плаценты и согласились помочь Украине в случае необходимости экстренного реагирования в случае распространения лучевой болезни.

«Состояние, также известное как острый гемопоэтический лучевой синдром (H-ARS), возникает, когда человек подвергается воздействию высоких уровней ионизирующего излучения, например, во время ядерной атаки или аварии», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что при возникновении болезни происходит разрушение костного мозга и клеток крови, что приводит к тяжелой анемии, инфекциям и кровотечению.

До этого сообщалось, что в тексте меморандума о сделке по редкоземельным металлам Украины и США содержится положение о том, что украинская сторона должна отказаться от ядерного оружия для достижения мира и международной безопасности.

Ранее генсек НАТО заявил, что РФ может применить ядерное оружие в космосе.

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