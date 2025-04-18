США упомянули ядерное оружие в меморандуме по недрам Украины

В США назвали отказ Украины от ядерного оружия вкладом в достижение мира

Отказ Украины от ядерного оружия является вкладом в достижение мира и международной безопасности. Соответствующее положение содержится в тексте меморандума о сделке по редкоземельным металлам Украины, документ опубликован на сайте украинского правительства.

«Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад <...>, который внесла Украина, добровольно отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала», — говорится в меморандуме.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что США и Украина планируют завершить работу по соглашению о редкоземельных металлах до 26 апреля. По его словам, на следующей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, где проведет встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом.

В ходе переговоров будет поднят вопрос о «высокоуровневой поддержке» для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины.

Британская газета Financial Times ранее сообщила, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о соглашении по ресурсам. По оценке издания, подписание документа возвращает сложный переговорный процесс между сторонами «в нужное русло».

Ранее Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной.