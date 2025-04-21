Россиянам рассказали, какой орган стоит проверить после зимы

После зимы важно проверить родинки, поскольку некоторые из них способны переродиться в меланому (агрессивный вид рака кожи). Такой совет в интервью Life дала врач-онколог Маргарита Черная.

«После зимы это нужно сделать обязательно: во-первых, кожа, скрытая под теплой одеждой, могла оставаться без должного внимания, а во-вторых, из-за сухости и раздражения, связанных с отопительным сезоном, изменения, произошедшие с родинками, могли оказаться замаскированными», — сказала специалист.

Для самообследования она посоветовала использовать схему АККОРД, где А — асимметрия родинки, К — контур или край (в норме четкий и ровный), К — кровоточивость, О — оттенок, Р — размер, Д — динамика (любые изменения параметров родинки, в том числе ее чувствительность к прикосновениям). Кроме того, по ее словам, необходимо обращать внимание на вновь появившиеся родинки, которые внешне существенно отличаются от остальных.

При любых замеченных изменениях, необходимо немедленно обратиться к врачу, заключила Черная.

До этого ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как ухаживать за веснушчатой кожей, и в каких случаях пигментация сигнализирует об угрозе заболевания раком.

Сами по себе веснушки неопасны, но их обилие может указывать на повышенную чувствительность кожи и риск развития рака, отмечают эксперты.

Ранее врач объяснил, какие родинки могут перерождаться в рак.