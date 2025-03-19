Врач объяснил, какие родинки могут перерождаться в рак

Родинки, которые увеличиваются в размере, могут перерождаться в злокачественные опухоли, в частности в меланому. Об этом RuNews24.ru рассказал врач-онколог Марат Верисов.

По его словам, насторожить также должны образования с неровными и размытыми краями.

«Появление новых оттенков или неравномерная пигментация родинки. Например, участки черного, синего, красного, белого цветов. Опасны и любые изменения в родинках, появление язвочек, корок. Если родинка не имеет типичной круглой или овальной формы. Кроме того, люди с большим количеством родинок (более 50-100) имеют повышенный риск развития меланомы», — сообщил Верисов.

Врач добавил, что риск развития рака повышается, если у родственников есть атипичные родинки или меланомы. Он порекомендовал регулярно осматривать кожу на наличие изменений и обратиться к специалисту при обнаружении любых подозрительных изменений.

Врач-дерматолог клиники DocMed Екатерина Кандинская до этого рассказала «Газете.Ru», что родинку, которая может указывать на развитие рака кожи, можно выявить по пяти признакам, в их числе форма, границы, цвет, диаметр и ее эволюция.

Ранее были названы популярные мифы о раке, в которые все еще верят россияне.