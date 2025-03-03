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Российские ученые рассказали, когда веснушки вызывают беспокойство

ПНИПУ: обилие веснушек указывает на риск развития рака
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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как ухаживать за веснушчатой кожей, и в каких случаях пигментация сигнализирует об угрозе заболевания раком. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Веснушки — участки кожи с повышенным содержанием меланина, пигмента, который синтезируется меланоцитами. Под воздействием ультрафиолета меланин вырабатывается активнее, что приводит к появлению более темных участков на коже. В отличие от родинок, веснушки не являются скоплением меланоцитов, а лишь зонами с повышенной пигментацией.

Меланин бывает двух типов: эумеланин (коричневый или черный) и феомеланин (желтый или красный). Эумеланин поглощает УФ-излучение, защищая клетки от повреждений. У рыжеволосых людей часто нарушен процесс синтеза эумеланина, поэтому их кожа более чувствительна к солнцу и склонна к появлению веснушек.

Сами по себе веснушки неопасны, но их обилие может указывать на повышенную чувствительность кожи и риск развития рака. Также гиперпигментация может быть вызвана приемом некоторых лекарств, например, гормональных или антимикробных препаратов.

Для уменьшения пигментации можно использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 50, отбеливающие средства и профессиональные процедуры: химические пилинги, лазерную терапию и IPL (интенсивный импульсный свет). Однако такие методы могут вызывать осложнения, например, рубцы или новую гиперпигментацию.

Также для осветления кожи применяют альфа-гидроксикислоты (гликолевую, молочную, лимонную) и ретинол. В народной медицине используют кашицу из миндаля, отвары корней растений и орехи кешью.

Ранее российские ученые рассказали, как защитить кожу от вызывающего рак ультрафиолета.

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