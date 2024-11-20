Россиянам напомнили о двух обязательных отметках при замене паспорта

При выдаче или замене паспорта в России обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России.

В ведомстве добавили, что также граждане могут по желанию внести в паспорт данные о браке, детях до 14 лет, предыдущих паспортах и других документах, которые удостоверяют личность за рубежом.

Также в паспорт можно добавить несколько необязательных отметок, например, группу крови и идентификационный номер налогоплательщика, обратили внимание в МВД. Но в то же время все эти пометки должны вносить в компетентных органах — если внести эти данные от руки самостоятельно, то паспорт становится недействительным.

Также РБК, ссылаясь на заявление департамента информации и печати МИД России, писало, что одинаковые инициалы в загранпаспортах россиян могут переводить в транслитерацию по-разному, но это не является основанием для конфискации у граждан документа.

Ранее стало известно, что МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.