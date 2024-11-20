Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о двух обязательных отметках при замене паспорта

МВД: в паспорте россиян должны быть отметки о регистрации и воинской обязанности

close
Максим Блинов/РИА Новости

При выдаче или замене паспорта в России обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России.

В ведомстве добавили, что также граждане могут по желанию внести в паспорт данные о браке, детях до 14 лет, предыдущих паспортах и других документах, которые удостоверяют личность за рубежом.

Также в паспорт можно добавить несколько необязательных отметок, например, группу крови и идентификационный номер налогоплательщика, обратили внимание в МВД. Но в то же время все эти пометки должны вносить в компетентных органах — если внести эти данные от руки самостоятельно, то паспорт становится недействительным.

Также РБК, ссылаясь на заявление департамента информации и печати МИД России, писало, что одинаковые инициалы в загранпаспортах россиян могут переводить в транслитерацию по-разному, но это не является основанием для конфискации у граждан документа.

Ранее стало известно, что МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами