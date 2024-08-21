Пропавшего год назад в Карелии ребенка нашли у сектантов в Ульяновской области

Полицейские нашли пропавшего восьмилетнего мальчика в квартире одного из помощников лидера «Царской империи». Историю исчезновения Сени Елисеева сообщает aif.ru.

В августе прошлого года родители мальчика развелись, и дети пары остались жить с матерью Екатериной. Младшего ребенка женщина увезла из Повенца Медвежьегорского района в Ульяновскую область, где стала жить в общине «Царская империя». По словам ее свекрови, Екатерину завербовал знакомый из интернета. После встречи с ним женщина изменилась и стала утверждать, что «государства РФ не существует, поэтому можно не соблюдать его законы и не оплачивать кредиты и счета за ЖКХ».

Известно, что глава сектантского объединения Леонид Власов называет себя старцем Зосимой. Лидер движения не раз привлекался к уголовной ответственности и говорил последователям, что в паспортах и других официальных документах имеются «признаки печати Антихриста». Весной его вместе с соратниками арестовали, обвинили в пропаганде терроризма и разогнали основанное им поселение в Ульяновской области.

«Все это можно было бы посчитать за бред. Но этой зимой правоохранителям удалось разгромить общину этих людей в Ульяновской области. Они жили в землянках и развалившихся, брошенных домах, не использовали газ и электричество. Верили во все это. Там были сотни человек! В том числе и Катя и Сенечкой. Но им удалось сбежать от облавы», — утверждает бабушка Сени.

Женщина подала в полицию заявление об исчезновении внука, в поисках мальчика принимали участие волонтеры, но вернуть его в Карелию удалось лишь через год. После того, как Екатерина отправила своему среднему сыну сообщение с чужого номера.

«Я тут же отнесла телефон в полицию. Номер пробили, установили личность человека, на которого он был оформлен, а также местоположение телефона. Это оказалась квартира в одной из девятиэтажек на окраине Ульяновска», — вспоминает пенсионерка.

Ее внук Сеня был найден вместе с матерью в квартире одного из помощников арестованного лидера движения «Царская империя». Оказалось, что ребенок целый год жил в землянке и не ходил в школу, а после задержания «царя Зосимы» его даже не выпускали на улицу. Сейчас с мальчиком, который не понимает, зачем вообще нужно образование, работает психолог. Против его матери возбуждено уголовное дело, Екатерину также лишили родительских прав.

Ранее в Балаково мужчина похитил девятилетнего мальчика и привел его к себе домой.