Центральные улицы одного из российских городов хотят освободить от самокатов

Центральные улицы Екатеринбурга планируют освободить от электросамокатов, чтобы обеспечить безопасность туристов. Об этом ЕАН рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он отметил, что самокаты доставляют неудобства как местным жителям, так и путешественникам.

«Со стороны гостей города неоднократно поступали жалобы на неудобства из-за средств мобильности. По моему мнению, необходимо решать проблему по примеру Санкт-Петербурга. Это лучшее решение — убрать самокаты из центральной части города», — отметил Мальцев.

По его мнению, предложение является «разумным и обоснованным».

21 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге самокатчику понадобилась помощь медиков после ДТП. Инцидент произошел на перекрестке улиц Белинского и Авиационной. По данным Е1, 20-летний самокатчик двигался по дороге, когда горел зеленый свет, водитель тем временем ехал на красный. Как рассказали очевидцы, врезавшийся в молодого человека водитель скрылся. Тем не менее на кадрах видно, что машина еще какое-то время стояла на месте.

Ранее Яндекс предложил ввести единые стандарты регулирования работы сервисов аренды самокатов.