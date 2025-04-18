Яндекс предложил ввести единые стандарты регулирования работы сервисов аренды самокатов

Яндекс сформулировал основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на них были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Предложения будут направлены игрокам рынка и региональным властям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Городская среда постепенно адаптируется под средства индивидуальной мобильности, но на полноценную интеграцию в транспортную систему города уйдут годы, считают в Яндексе.

Чтобы повышать безопасность поездок при отсутствии достаточной инфраструктуры, компания предлагает региональным властям и сервисам внедрить четыре обязательных условия использования самокатов.

Первое — ограничить максимальное количество самокатов на улицах. В компании убеждены, что в каждом городе суммарное число самокатов всех операторов не должно превышать установленную норму. Это разгрузит городскую инфраструктуру и повысит порядок использования средств индивидуальной мобильности.

Второе предложение — снизить максимальную скорость на аппаратном уровне.

«Средства индивидуальной мобильности по правилам имеют приоритет на движение по тротуару. Больше 99% водителей СИМ управляют самокатом аккуратно и культурно. Тем не менее некоторые пользователи позволяют себе резкие маневры и мешают пешеходам. Чтобы предотвратить опасные ситуации на тротуарах, Яндекс и другие операторы проактивно снизили скорость самокатов до 20 км/ч», — отметили в компании.

В Яндексе подчеркнули, что мера необходима до момента появления отдельной инфраструктуры.

Третье условие — введение обязательных штрафов за серьезные нарушения и обеспечение контроля за соблюдением правил. Сейчас вторая функция лежит на операторах, однако с учетом роста спроса на самокаты, она будет частично переходить городам. Чтобы наказание было неотвратимым, на каждом устройстве обязательны укрупненные номера единого стандарта — так поездки с нарушениями смогут считываться городскими камерами. А за особо серьезные нарушения должны выписываться высокие фиксированные штрафы.

Четвертое предложение — внедрить во всех городах системы верификации и проверки возраста, чтобы не допускать к управлению детей и подростков.

По данным Ассоциации микромобильности, в 2024 году количество поездок на самокатах в России увеличилось на 30%, до 271,8 млн. Больше 85% этих поездок совершается по транспортному, а не развлекательному сценарию.