В Свердловской области подросток сбежал из дома и поехал на море

На станции «Шахтная» сотрудники полиции нашли без вести пропавшего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России по СКФО.

15-летний школьник из Свердловской области сбежал из дома и поехал на море. В качестве транспорта молодой человек выбрал поезд. Ему удалось сесть в состав, следующий из Екатеринбурга в Краснодарский край.

На станции «Шахтная» в ходе патрулирования вагонов поезда, сотрудники полиции обнаружили беглеца. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было, школьника пока поместили в один из социальных приютов и оповестили его законных представителей.

Да этого сообщалось, что в Лесосибирске 14-летний подросток пришел в центр социальной помощи и попросил забрать его в детдом. Мальчику надоело, что мать заставляет его делать уроки и помогать по дому. Известно, что ранее мальчика уже помещали в приют по заявлению матери, женщина сообщила, что сын не хочет учиться, и обратилась за помощью.

Ранее в Анапе трехлетний мальчик ночью сбежал из дома.