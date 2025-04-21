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Родителям посоветовали научить ребенка правильно падать с велосипеда

Врач Соколова: при падении с велосипеда следует правильно группироваться
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Freepik.com

Родителям следует внимательно следить за безопасностью передвижения детей на велосипеде или самокате. Необходимо обеспечить ребенка средствами защиты, научить правильно маневрировать и группироваться при падении. Об этом сообщила врач-травматолог НИКИ детства Светлана Соколова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Для безопасного приземления нужно согнуть локти и колени, прижав локти к туловищу. Правильная группировка помогает избежать переломов конечностей. И ни в коем случае не следует тормозить ногами во избежание травм. Для остановки следует использовать только предусмотренный конструкцией тормоз», — сказала Соколова.

Если ребенок упал, родителям необходимо сохранять спокойствие. Оценив состояние пострадавшего, следует обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь, добавила специалист.

В апреле десятилетний петербуржец попал в больницу с переломом черепа после падения с самоката.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Мальчика срочно доставили в детскую больницу.

Ранее подросток получил разрыв печени, упав со скейтборда.

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