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Десятилетний мальчик упал с самоката в Петербурге и попал в больницу с переломом черепа

В Петербурге десятилетний мальчик упал с самоката и сломал череп
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Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге десятилетний мальчик попал в больницу с переломом черепа после падения с самоката. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 10 апреля в городе Колпино. Ребенок упал с самоката в скейт-парке на Октябрьской улице, однако в травмпункт он попал лишь 13 апреля.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Мальчика срочно доставили в детскую больницу.

До этого трехлетняя девочка на самокате угодила под колеса автобуса в Москве. Бабушка не уследила за маленькой внучкой, и ребенка сбил общественный транспорт. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, врачи оказали ей необходимую помощь.

Ранее на видео попало, как подросток на мопеде сбил ребенка на электросамокате в Башкирии.

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