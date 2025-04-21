Челка томского пономаря вспыхнула ярким пламенем во время пасхальной службы

У томского пономаря загорелись волосы во время пасхального богослужения

Во время пасхального богослужения в Богоявленском кафедральном соборе Томска произошел необычный инцидент. У одного из пономарей загорелась челка, пишет Telegram-канал «Регион-70 Томск», публикуя ролик с моментом происшествия.

Все произошло в момент, когда рядом с церковнослужителем зажигали ладан в кадиле. На кадрах с видеотрансляции видно, как внезапно вспыхивает челка пономаря. Однако он без паники спокойно потушил волосы за пару секунд, не прервав службу.

Комментаторов в сети удивило максимально сдержанное и даже аскетичное поведение молодого человека. Он потушил огонь на своей голове без лишнего шума и суеты.

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