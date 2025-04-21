Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челка томского пономаря вспыхнула ярким пламенем во время пасхальной службы

У томского пономаря загорелись волосы во время пасхального богослужения
close
Кадр из видео/Телеканал «Томское время»

Во время пасхального богослужения в Богоявленском кафедральном соборе Томска произошел необычный инцидент. У одного из пономарей загорелась челка, пишет Telegram-канал «Регион-70 Томск», публикуя ролик с моментом происшествия.

Все произошло в момент, когда рядом с церковнослужителем зажигали ладан в кадиле. На кадрах с видеотрансляции видно, как внезапно вспыхивает челка пономаря. Однако он без паники спокойно потушил волосы за пару секунд, не прервав службу.

Комментаторов в сети удивило максимально сдержанное и даже аскетичное поведение молодого человека. Он потушил огонь на своей голове без лишнего шума и суеты.

До этого сообщалось, что крымские пекари испекли на Пасху гигантский кулич весом 70 килограммов и окружностью около 2,5 метра. Его могли попробовать все желающие абсолютно бесплатно при посещении Бахчисарайского парка миниатюр. Кулич украсили пряниками с изображениями знаковых мест полуострова.

Ранее пасхальный обед в Италии закончился трагедией для семьи из-за ломтика ветчины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами