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Праздничный пасхальный обед закончился для семьи трагедией

В Италии пасхальный обед закончился трагедией для семьи из-за ломтика ветчины
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

В Италии пасхальный обед для семьи из коммуны Сора закончился трагедией. Об этом сообщает издание Today.it.

Инцидент произошел в одном из поселков 20 апреля. По информации СМИ, семья собралась за праздничным обедом, во время которого один из мужчин 1975 года рождения подавился ломтиком ветчины. Во время застолья у 50-летнего гостя начались трудности с дыханием. Его родственники сразу вызвали спасателей, но прибывшие на место ЧП специалисты экстренных служб не смогли реанимировать мужчину.

До этого в Красноярском крае 36-летняя женщина пыталась победить в конкурсе по поеданию блинов на время и не выжила. В попытке выиграть в состязании она стала есть блины, практически не пережевывая. В какой-то момент она стала давиться и выбыла из «гонки».

Ранее сообщалось, что кусок курятины в дыхательных путях стал причиной пневмонии у двухлетнего ребенка.

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