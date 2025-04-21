Крымчанин изнасиловал маленькую дочь знакомой в своей машине и получил срок

В Крыму мужчину осудили на 20 лет за изнасилование ребенка в своей машине

Суд вынес приговор жителю Крыма, которого подозревали в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, от действий 52-летнего мужчины пострадала малолетняя дочь его знакомой. С 2022 года крымчанин приставал к девочке.

Так, когда девочка оказалась в салоне его машины, фигурант приставил к ее шее нож и надругался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Ленобласти сосед надругался над девушкой после того, как она приняла его помощь. Петербурженка не могла попасть в квартиру, мужчина помог ей с замком, но потребовал плату в размере 500 рублей.

Когда женщина принесла ему деньги, сосед закрыл дверь в квартире, повалил ее на диван и надругался дважды. Петербурженка сбежала и обратилась в полицию.

Ранее в Петербурге мужчина, надругавшийся над ребенком в автобусе, получил срок.