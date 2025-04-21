Сосед помог петербурженке попасть домой, взял с нее за это деньги и дважды изнасиловал

В Ленобласти женщина обвинила соседа в том, что он дважды изнасиловал ее

Жительница Ленобласти обвинила соседа в изнасиловании. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в городе Никольское. Как рассказала 26-летняя пострадавшая, она возвращалась домой ночью, но электронный замок, который в квартире установили недавно, не позволил ей попасть внутрь.

Помочь согласился сосед, который смог открыть дверь, но за свои услуги потребовал 500 рублей. Женщина разменяла крупную купюру в магазине недалеко от дома и отдала часть соседу.

«Мужчина взял положенное, после чего закрыл за девушкой дверь, схватил ее за шею и поволок в комнату», – сообщается в публикации.

Там, по словам женщины, сосед бросил ее на диван и дважды изнасиловал. При этом пострадавшая сопротивлялась, но мужчина оказался сильнее.

После произошедшего петербурженка сбежала и рассказала о ситуации подруге, та посоветовала обратиться в полицию.

Ранее в Петербурге подросток поругался со школьницей и изнасиловал ее в подъезде.