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В Петербурге мужчина, надругавшийся над ребенком в автобусе, получил срок

«78.ru»: в Петербурге осудили мужчину, пристававшего к девочке в автобусе
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Петербурге огласили приговор злоумышленнику, который приставал к шестикласснице в автобусе, обвиняемый получил 12 лет колонии. Об этом сообщает «78.ru».

По данным следствия, в октябре 2024 года в правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетней. Женщина сообщила, что дочь-шестиклассница ехала в городском автобусе от станции метро «Пионерская» до проспекта Сизова.

В транспорте к ней приставал неизвестный, мужчина надругался над ребенком. Правоохранителям удалось быстро задержать подозреваемого в насилии. Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого в изнасиловании задержали, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее петербуржец изнасиловал жену и падчерицу из мести за плохое отношение.

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