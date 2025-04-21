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Москва выделила землю под строительство пяти производств в двух районах города

Ефимов: в двух районах Москвы построят пять предприятий в рамках МаИП
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Алексей Даничев/РИА Новости

Власти выделили инвесторам земельные участки в Западном административном округе Москвы для строительства пяти предприятий. Об этом рассказал заммэра города Владимир Ефимов, пишет РИА Новости.

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