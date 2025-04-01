В Москве упростили порядок размещения летних кафе

Власти Москвы ввели упрощенный порядок оформления летних веранд для заведений общественного питания. Об этом «Ведомости. Город» рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, владельцам ресторанов и кафе теперь достаточно подать уведомление через портал mos.ru, чтобы получить разрешение в течение одного рабочего дня. Ранее согласование проекта занимало около 20 дней.

Об изменениях объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Отмечается, что новый порядок распространяется на веранды, не требующие сложных конструкций или оборудования. Такие площадки можно организовать быстро и без сложных архитектурных решений.

В департаменте уточнили, что террасы должны находиться рядом с заведением либо на расстоянии не более 5 метров от него, не нарушая прав других арендаторов. При этом для пешеходов необходимо оставить свободный проход шириной минимум 1,5 метра. Также разрешено использовать только промышленно изготовленные столы и стулья, зонты не должны превышать высоту первого этажа здания, а декор допускается в виде компактных цветочных элементов.

В свою очередь, для веранд со сложным оборудованием, включая маркизы, подсветку и обогреватели, требуется традиционное согласование.

Участники ресторанного рынка одобрили нововведение. «Многие не ставят летние кафе, потому что не разбираются в этом, не понимают, как это делать – заявки, комиссии, какие-то дизайны. Люди просто не лезут в это, а теперь все можно сделать быстро, без трений и проволочек», — отметил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов.

По его словам, мера особенно полезна для небольших заведений и начинающих рестораторов, которые хотят попробовать летний формат без серьезных затрат.

Основатель холдинга PerelmanPeople Владимир Перельман также поддержал инициативу, отметив ее пользу для оперативного открытия небольших кафе.

«Я рад, что у городских властей есть понимание важности для ресторанного бизнеса ослабления процедур открытия веранд», — добавил он.

Немерюк подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку малого бизнеса. Он напомнил, что зимой власти уже разрешили не демонтировать летние веранды, если они не мешают уборке снега, что позволило рестораторам сэкономить на демонтаже.