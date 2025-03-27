В Москве появится новое здание национального центра «Россия»

К 2029 году в Москве откроют новое здание национального центра «Россия»

В Москве к 2029 году построят новое здание Национального центра «Россия», сообщается на сайте центра.

Проект реализуют совместно с мэрией Москвы. В настоящее время архитекторы разработали концепцию будущего здания.

Фасад здания сделают мультимедийным. Он будет подстраиваться под различные события и тематически меняться. На территории вокруг здания сделают ландшафтный парк.

В здании создадут медиацентр и конгресс-центр. Также построят уличный амфитеатр, молодежный кластер, гастрономические ряды, концертный и выставочный залы.