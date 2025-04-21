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«Пляжный отдых проиграл»: у россиян вырос интерес к круизам в Сибирь и на Байкал

РСТ: круизы в Сибирь и на Байкал по спросу среди россиян догоняют Москву
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Александр Кряжев/РИА Новости

Среди россиян отмечается рост интереса к круизным путешествиям, причем традиционно пользовавшуюся высоким спросом Москву догоняют Сибирь и Байкал. Привлекают их как историческая составляющая, так и наличие длинных рек, рассказал в пресс-центре НСН гендиректор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский.

Отметим, что специалисты наблюдают падение интереса россиян к пляжному отдыху – об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование. Выяснилось, что он проигрывает более интересным для жителей РФ авторским турам от местных жителей, санаторному оздоровлению, а также железнодорожным маршрутам и гастрономическим турам.

Востребованными остаются и круизы с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга, а также все громче о себе заявляет как о круизном регионе Сибирь, отметил Михайловский.

«Сейчас все больше туристических продуктов на основных судоходных реках Сибири организовывают крупные круизные операторы. И это не просто транспортные перевозки, а круизы, как в европейской части России», — пояснил он.

По его словам, зачастую речь идет не о предпочтительной форме поездки, а о единственном способе добраться туда, где нет дорог. Российским туристам это очень нравится, подчеркнул эксперт. Круизным регионом сегодня становится и Байкал, заключил Михайловский.

До этого президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов отмечал, что среди россиян подскочил интерес к экспедиционным турам. Особой популярностью у путешественников пользуются Северный полюс, Арктика и Антарктика. По его мнению, такие экспедиции для многих являются воплощением детской мечты, а для других – личным вызовом.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться отдыхом в одном регионе.

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