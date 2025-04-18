«Ищут смыслы, проводят свадьбы»: россияне стали чаще ездить на Северный полюс

Экспедиционный лидер Чепрасов: у россиян вырос спрос на туры на Северный полюс

Среди россиян подскочил интерес к экспедиционным турам. Особой популярностью у путешественников пользуются Северный полюс, Арктика и Антарктика, рассказал президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в пресс-центре НСН.

Сезон круизов в Арктику стартует в начале мая, на Северный полюс – 3 июля, сообщил специалист.

«Спрос на экспедиционные круизы растет: людям интересен качественно новый отдых и новый опыт», — пояснил он.

По мнению Чепрасова, такие экспедиции для многих являются воплощением детской мечты, а для других – личным вызовом. Зачастую россияне выбирают такие места для путешествий ради новых впечатлений, считает эксперт.

«Кто-то ищет новые смыслы. А были случаи, когда организовывали свадьбы на Северном полюсе», — отметил Чепрасов.

Подробнее о том, что ждет туристов в самой северной точке мира, и для чего люди туда едут — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне совершили стратосферный прыжок на Северный полюс.