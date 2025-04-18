Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ищут смыслы, проводят свадьбы»: россияне стали чаще ездить на Северный полюс

Экспедиционный лидер Чепрасов: у россиян вырос спрос на туры на Северный полюс
close
Depositphotos

Среди россиян подскочил интерес к экспедиционным турам. Особой популярностью у путешественников пользуются Северный полюс, Арктика и Антарктика, рассказал президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в пресс-центре НСН.

Сезон круизов в Арктику стартует в начале мая, на Северный полюс – 3 июля, сообщил специалист.

«Спрос на экспедиционные круизы растет: людям интересен качественно новый отдых и новый опыт», — пояснил он.

По мнению Чепрасова, такие экспедиции для многих являются воплощением детской мечты, а для других – личным вызовом. Зачастую россияне выбирают такие места для путешествий ради новых впечатлений, считает эксперт.

«Кто-то ищет новые смыслы. А были случаи, когда организовывали свадьбы на Северном полюсе», — отметил Чепрасов.

Подробнее о том, что ждет туристов в самой северной точке мира, и для чего люди туда едут — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне совершили стратосферный прыжок на Северный полюс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами