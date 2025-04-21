«Большая потеря для меня лично»: Никас Сафронов – о смерти папы Римского

Никас Сафронов выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. В беседе с «Газетой.Ru» художник отметил, что проникся симпатией к понтифику и каждый день молился за его здоровье.

«Когда я услышал, что папе стало плохо, молился за его здоровье каждый день. Для меня лично и для всего мира его уход — большая потеря. Я соболезную каждому. Он очень любил и уважал русскую культуру и хотел, чтобы европейцы лучше ее узнали. Я воспринимаю его благословение на проведение выставок в Европе как напутствие, одно из последних волеизъявлений», — сказал Сафронов.

В феврале этого года Сафронов встретился с папой Римским в Ватикане и подарил ему свою картину, побывавшую на Международной космической станции. Тогда же понтифик провел личную аудиенцию для художника и благословил его на проведение выставок в Ватикане и Европе.

Экспозиция в Ватикане предварительно была запланирована на июнь, часть работ, по словам Сафронова, была согласована с папой Римским. Пока художник не знает, состоится ли теперь выставка.

«Время покажет», — сказал он.

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер утром 21 апреля, сообщило агентство Reuters. Понтифику было 88 лет, в последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Ранее кардинал сообщил подробности смерти папы Римского.