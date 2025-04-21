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Неизвестный открыл стрельбу в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве

В гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве произошла стрельба
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Shutterstock

В гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе в Москве произошла стрельба. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.

По словам источника, неизвестный ворвался в один из номеров гостиницы с пистолетом. После этого раздались громкие хлопки, похожие на выстрелы. Затем незнакомец убежал с места происшествия.

О пострадавших ничего не сообщается.

До этого бизнесмен из Москвы с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы в центре Петербурга. Инцидент произошел на Малой Морской улице. Сначала мужчина выстрелил в воздух, а затем вошел внутрь гостиницы.

Женщина, которая стала свидетелем случившегося, позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего стрелка в баре-ресторане. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный рассказал, что находится в Петербурге в течение 40 дней. При нем обнаружили и изъяли два «Стечкина», ТТ и автомат АК-74У. Также стражи порядка в ходе досмотра мужчины нашли дымовую гранату, пять магазинов с патронами и гильзу. Оружие отправили на экспертизу.

Ранее очевидец снял на видео момент стрельбы на Медынской улице в Москве.

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