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Задержанный агент СБУ рассказал о своем задании в Крыму

ФСБ: задержанный в Крыму агент СБУ вел наблюдение за местным военным аэродромом
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Задержанный в Крыму украинский агент должен был по заданию СБУ фотографировать происходящее на военном аэродроме Гвардейское. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ФСБ России.

Задержанный рассказал, что его работа на украинские спецслужбы началась с общения с бывшим одноклассником.

«Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он просил меня выполнить определенные задания. Одно из таких заданий, это нужно было съездить в Гвардейское», — рассказал он.

Кроме того, он должен был сообщать Киеву данные о железнодорожных перевозках военной техники. Задержанный был должен передавать информацию, если технику повезут через симферопольский вокзал.

До этого в ФСБ сообщили о задержании жителя Крыма за сотрудничество с СБУ, заведено уголовное дело по статье. «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее российские силовики задержали иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ.

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