Российские силовики задержали иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ

Иностранного гражданина задержали в Краснодарском крае по обвинению в подготовке теракта в интересах украинских специальных служб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Под стражей оказался молодой человек 2000 года рождения.

«Задержан иностранный гражданин, <...> причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — уточнили в ведомстве.

Там рассказали, что молодой человек был завербован СБУ в декабре прошлого года. После этого он начал передавать украинским спецслужбам данные, касающиеся действий российских военнослужащих и Черноморского флота РФ.

Впоследствии куратор убедил его устроить взрыв в одном из зданий в Новороссийске. С этой целью иностранец извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 кг, но осуществить свой план не успел.

Из заявления следует, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. В ходе допроса фигурант признал вину и сейчас сотрудничает со следствием, подчеркнули в ФСБ.

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