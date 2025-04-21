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В России оценят депутатов Госдумы по «системе светофора»

РБК: Кремль распределит депутатов Госдумы по системе светофора
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Depositphotos

Российские власти к предстоящим парламентским выборам оценят депутатов Государственной думы по системе светофора, поделив на красные, желтые и зеленые группы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ГД, близкие к администрации президента.

По данным агентства, соответствующую анкету региональные власти получили от администрации президента несколько недель назад. Источники уточнили, что анкетирование напрямую говорит о том, что речь идет о формировании списков на новый созыв Госдумы. В документах просили указать возраст и распределить политиков по цветовым категориям в зависимости от оценки работы — зеленой, желтой и красной.

В публикации говорится, что «система светофора» популярна у действующего внутриполитического блока администрации. РБК утверждает, что аналогичным образом распределяют регионы в зависимости от сложности избирательных кампаний.

До этого Telegram-канал «Секундочку» опубликовал видео с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, в котором он признается, что не доверяет курским чиновникам. По его словам, некоторые из них проворачивали коррупционные схемы, данные о которых передали в правоохранительные органы.

Ранее Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях.

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