В Татарстане квадроцикл с ребенком врезался в машину, мальчик не выжил

В Татарстане мальчика не спасли после аварии с квадроциклом

В Татарстане два человека пострадали во время ДТП с участием квадроцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Пестречинском районе. По данным ГИБДД, 15-летняя девушка ехала по дороге с 12-летним мальчиком на квадроцикле, но в какой—то момент выехала с разделительной полосы и столкнулась с машиной марки Skoda, которая двигалась в попутном направлении.

В результате школьнице понадобилась помощь медиков, она получила тяжелые травмы. Мальчика спасти не удалось.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинской области мужчина не выжил после столкновения с грузовиком. Водитель последнего не убедился в безопасности маневра и во время движения повернул.

В этот момент по дороге ехал мотоциклист, который на высокой скорости врезался в транспортное средство. В момент столкновения байк разлетелся.

Ранее в Ярославле школьники катались на квадроциклах по улицам и попали на видео.