Россиянам объяснили, что делать в случае наезда электросамоката

Юрист Билялова: при наезде электросамоката на пешехода нужно вызвать полицию

Пешеходы, которые пострадали от наезда электросамоката, должны вызвать полицию и зафиксировать телесные повреждения у врача. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Газета «Известия» 21 апреля сообщила, что в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и двоих детей на электросамокате. Авария произошла в Сумском проезде.

Юрист уточнила, что в случае, если виновник ДТП скрылся до приезда полиции, пострадавшему важно найти очевидцев, которые смогут подтвердить факт наезда и описать водителя самоката.

«Если очевидцы не могут ждать сотрудников правоохранительных органов, стоит самостоятельно записать их ФИО, номера телефонов и адреса, чтобы связаться с ними позже», — добавила Билялова.

Кроме того, нужно постараться вспомнить номер самоката (если он есть) и вместе с полицейскими изучить записи видео с уличных камер. Стоит также сохранять все чеки на лечение и на ремонт поврежденного имущества, чтобы в будущем получить возмещение, заключила юрист.

В пресс-службах Яндекс Go, «МТС Юрент» и Whoosh до этого сообщили, что в России сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов (СИМ) на тротуарах до 20 км/ч.

Ранее москвич на электросамокате проехал на огромной скорости по дорогам и попал на видео.