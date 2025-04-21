Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что делать в случае наезда электросамоката

Юрист Билялова: при наезде электросамоката на пешехода нужно вызвать полицию
close
Антон Денисов/РИА Новости

Пешеходы, которые пострадали от наезда электросамоката, должны вызвать полицию и зафиксировать телесные повреждения у врача. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Газета «Известия» 21 апреля сообщила, что в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и двоих детей на электросамокате. Авария произошла в Сумском проезде.

Юрист уточнила, что в случае, если виновник ДТП скрылся до приезда полиции, пострадавшему важно найти очевидцев, которые смогут подтвердить факт наезда и описать водителя самоката.

«Если очевидцы не могут ждать сотрудников правоохранительных органов, стоит самостоятельно записать их ФИО, номера телефонов и адреса, чтобы связаться с ними позже», — добавила Билялова.

Кроме того, нужно постараться вспомнить номер самоката (если он есть) и вместе с полицейскими изучить записи видео с уличных камер. Стоит также сохранять все чеки на лечение и на ремонт поврежденного имущества, чтобы в будущем получить возмещение, заключила юрист.

В пресс-службах Яндекс Go, «МТС Юрент» и Whoosh до этого сообщили, что в России сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов (СИМ) на тротуарах до 20 км/ч.

Ранее москвич на электросамокате проехал на огромной скорости по дорогам и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами