Утвержден календарь рабочих и праздничных дней в 2025 году

Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году

Правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

В честь Дня защитника Отечества в этом году россияне будут отдыхать 22 и 23 февраля — в субботу и воскресенье. Международный женский день выпадет на 8 и 9 марта — также субботу и воскресенье.

Праздник Весны и Труда продлится с 1 по 4 мая. Годовщину Победы в Великой Отечественной войне в стране будут праздновать с 8 по 11 мая.

Выходные в честь Дня России выпадают на период с 12 по 15 июня, в День народного единства — с 2 по 4 ноября.

Также выходной запланирован на 31 декабря. В правительстве уточнили, что поскольку 4 и 5 января выпали на выходные дни (субботу и воскресенье), они были перенесены на 2 мая и 31 декабря.

Также были перенесены нерабочие дни: с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг); с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница); с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

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