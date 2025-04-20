В Омске ссора между соседями закончилась поножовщиной

Житель Омска ударил ножом своего соседа во время конфликта в подъезде

Конфликт между соседями в Омске закончился поножовщиной и попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Инцидент Омск».

Все произошло вечером 19 апреля в подъезде многоэтажки по улице Кирова. Очевидцы записали на видео матерную перепалку между соседями, один из которых в тот момент оттеснял оппонента к стене. По словам жильцов дома, ранее этот же мужчина избил свою жену.

Жители дома сообщили обо всем в полицию. В омском УМВД рассказали изданию Ngs55.ru, что, предварительно, во время ссоры один из участников конфликта ударил второго ножом в грудь. В каком состоянии находится сейчас раненый, не уточняется.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Ранее на Урале поминки закончились поножовщиной между сожителями.