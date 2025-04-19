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Петербуржец порезал ножом мужчину на проезжей части и попал на видео

В Петербурге на видео попала драка с ножом на проезжей части

В Санкт-Петербурге мужчины с ножом и палками подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«В Красногвардейском районе Петербурга задержали 45-летнего мужчину, который во время уличной драки ножом ранил 31-летнего оппонента. Конфликт произошел во дворе на улице Пугачева», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на проезжей части рядом с припаркованными машинами и наносят друг другу удары палками.

По информации источника, нарушитель порезал мужчину и скрылся, но был задержан в парадной. Росгвардейцы забрали у злоумышленника нож с пятнами крови. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанный мужчина находится в федеральном розыске. Кроме того, ранее он уже имел судимости за угрозу расправой и умышленное причинение вреда.

Также сообщается, что в результате драки оппонент получил тяжелые травмы, медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы в Улан-Удэ.

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