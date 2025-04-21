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Россиянам объяснили, чем опасен клещ, даже если он не кусал

Врач Сережина: клещ может заразить инфекцией, даже если он не кусал
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Global Look Press

Заразиться инфекциями можно даже от клеща, который не присасывался, а просто попал на кожу, например, при расчесывании места, где был паразит. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она посоветовала нести на исследование любого клеща, даже не успевшего укусить.

По данным газеты «Известия», клещи проснулись почти в 50 субъектах РФ. В ряде регионов, например, в Смоленской области, их активность выросла в пять раз. Лаборатории, куда жители страны относят присосавшихся членистоногих, также сообщили о стремительном росте обращений.

«Если вы обнаружили на себе клеща, даже не присосавшегося, его нужно отнести в лабораторию. Если он заражен, следует второй этап диагностики: через 2-3 недели сдается кровь — общий анализ и тест на иммуноглобулины M и G к вирусу клещевого энцефалита и к боррелиям», — рассказала Сережина.

Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова до этого говорила, что первые симптомы заболеваний, которые переносят клещи, могут появиться только через месяц после укуса.

На ранней стадии клещевого энцефалита, по ее словам, возможна лихорадка, головная боль, тошнота и слабость. На более поздних стадиях появляются неврологические нарушения: судороги, параличи, проблемы с памятью.

Ранее ветеринары рассказали, как защитить собаку от клещей.

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