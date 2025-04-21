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Ветеринары рассказали, как защитить собаку от клещей

Ветеринар Григорьева: спреи и таблетки защитят собаку от клещей
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Freepik.com

Таблетки и капли на холку помогут защитить собак от укуса клещей. Об этом kp.ru рассказала ведущий ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Северного округа Александра Григорьева.

По ее словам, они первые могут действовать до 45 дней, вторые — до месяца. Кроме того, защиту на восемь месяцев могут специальные обеспечить ошейники, до пяти недель — спреи. К эффективным способам она отнесла вакцины, если применять их по указанной производителем схеме.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул, что клещи наиболее опасны для собак, енотов и хорьков.

«В зоне повышенного риска находятся короткошерстные и бесшерстные собаки, так как паразитам легче найти место для присасывания на их теле. Собаки с длинной шерстью и густым подшерстком имеют преимущество — у хозяина больше шансов вовремя заметить клеща и удалить его до момента присасывания. Однако есть и минусы: владельцам таких питомцев сложнее осматривать их после прогулок», — сказал он.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что после удаления клеща нужно проверить его на целостность, смазать рану йодом и наблюдать за состоянием животного. В случае изменения поведения, снижения аппетита или повышения температуры, необходимо незамедлительно обратиться в ветклинику.

Ранее сообщалось, что первые симптомы после укуса клеща могут появиться спустя месяц.

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