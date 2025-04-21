Первые симптомы после укуса клеща могут появиться спустя месяц

Первые симптомы заболеваний, которые переносят клещи, могут появиться только через месяц после укуса, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Например, наиболее характерный ранний симптом болезни Лайма (боррелиоз) — мигрирующая эритема (красное пятно, которое увеличивается в размерах и часто напоминает мишень) может появиться на теле через 3–30 дней после укуса клеща. Однако у некоторых людей эритема может отсутствовать. Общие симптомы на ранних стадиях: лихорадка, слабость, головная боль, боль в суставах и мышцах. Возможны увеличение лимфоузлов», — объяснила доктор.

Симптомы клещевого энцефалита могут проявиться через 7–14 дней после укуса, в редких случаях — до месяца.

«На ранней стадии возможна лихорадка, головная боль, тошнота, слабость. На более поздних стадиях появляются неврологические нарушения: судороги, параличи, проблемы с памятью. Еще одно заболевание — анаплазмоз или эрлихиоз. Первые симптомы могут проявиться через одну или две недели. Основные признаки: высокая температура, озноб, головная боль, мышечные боли, тошнота», — рассказала врач.

Если симптомы появились спустя месяц после укуса клеща, это может быть связано с особенностями болезни. Если у вас появились похожие симптомы, то лучше немедленно обратиться к инфекционисту и сдать анализы: серодиагностику на наличие антител (IgM и IgG) к возбудителям болезней, таких как боррелии и вирус клещевого энцефалита, а также общий анализ крови и мочи для выявления воспалительных процессов.

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