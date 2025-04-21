Москвичам спрогнозировали аномальные ливни с мокрым снегом

Эта неделя в Москве стартует с четвертого за месяц температурного рекорда – сегодня воздух прогреется до +25 градусов, что побьет показатели 1995 года. Однако затем начнет холодать, рассказала RT главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, понижаться температура воздуха начнет уже с завтрашнего дня, а 24 апреля ночью температура воздуха опустится до +5…+10 градусов, днем до +13…+18 градусов, что будет сопровождаться северным ветром.

Но самым ненастным днем станет суббота, 26 апреля – на столицу обрушатся аномальные ливни, возможен даже мокрый снег, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Интенсивность осадков, по его словам, составит 32 мм, что равно 86% от месячной нормы. При этом среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +5...+10 градусов, а вечером опустится до 0…+5 градусов.

Позднякова согласилась, что наиболее неблагоприятная погода москвичей на этой неделе ожидает в субботу. По ее словам, жители «в полной мере» будут принимать время от времени дождь, который будет идти на фоне понижения температуры воздуха.

Напомним, до этого Тишковец также сообщал, что во второй половине предстоящей недели столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +12°C до +17°C. При этом в выходные температура упадет до +7°C — +12°C. В Подмосковье ожидается 0°C с вероятностью грозовых дождей.

Ранее жителям Урала и Сибири предрекли «несладкую» погоду.