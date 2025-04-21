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«Ненавидят женщин»: в России призвали активнее бороться с мизогинией

Психолог Динаполи: россиянам необходимо активнее бороться с мизогинией
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Мизогиния – это форма сексизма по отношению к женщинам, которая проявляется в ненависти к ним. Увидеть такое отношение можно в самых разных аспектах – от личных отношений до культурных норм. Женщин могут открыто не уважать, обзывать, относиться к ним пренебрежительно. Справиться с этим можно более активным вниманием к этой проблеме, которая сегодня затрагивает все общество, рассказала 360.ru психолог Марьяна Динаполи.

«Мизогиния проявляется в ненависти, пренебрежении или неуважении к женщинам и может выражаться как в явной, так и скрытой форме», — пояснила специалист.

Такое отношение к женщинам выражается в негативном восприятии, которое поддерживается стереотипами о гендерном неравенстве, предвзятости к роли женщин в обществе. Зачастую это не только открытая ненависть, но и просто масса ограничивающих убеждений, которые искажают восприятие друг друга.

По мнению психолога, несмотря на укоренение мизогинии в обществе, с этой проблемой можно справиться с помощью повышения уровня образованности и изменения общественных норм.

«Первым шагом является образование и осознание. Мы должны создать поддержку друг для друга, обсуждая и разоблачая мизогинию, тем самым освобождая женщин от чувства вины и недостаточности. В прямом смысле протянуть руку помощи в виде совета, поддержки и понимания», — пояснила Динаполи.

Она призвала открыто обсуждать проблему гендерного неравенства, создавать «сети солидарности», а также активно поддерживать женщин-лидеров. Каждому стоит начать работать над своими убеждениями и установками, а также взять на себя ответственность за создание более равноправного и счастливого мира, заключила психолог.

Напомним, что примерно каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием хотя бы раз в жизни — во многом из-за мизогинии. Причем зачастую от этого явления страдают и мужчины. Что такое мизогиния, как она появилась, в каких явных и скрытых формах проявляется и почему укореняется в обществе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Британии могут приравнять мизогинию к терроризму.

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