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В Британии могут приравнять мизогинию к терроризму

Telegraph: власти Британии могут приравнять женоненавистничество к терроризму

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Peter Morrison/AP

Британские власти планируют пересмотреть стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять мизогинию к терроризму. Об этом пишет газета Telegraph.

В материале говорится, что пересмотреть стратегию противодействия экстремизму распорядилась министр внутренних дел страны Иветт Купер, предполагается, что это позволит в срочном порядке устранить пробелы в позиции правительства.

По данным журналистов, инициатива связана с опасениями, что лидеры мнений, которые придерживаются женоненавистнических взглядов, продвигают подобные идеи в сети среди подростков.

»(В рамках пересмотра стратегии. - «Газета.Ru») будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.

В случае одобрения инициативы, учителя могут быть обязаны сообщать об учениках, подозреваемых в крайнем женоненавистничестве, в программу Prevent, которая отслеживает и предотвращает радикализацию граждан.

В газете отметили, что пересмотр может завершиться осенью и лечь в основу новой стратегии противодействия экстремизму, которую МВД планирует представить в начале следующего года.

5 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал чрезвычайный комитет COBRA из-за массовых насильственных протестов ультраправых в стране.

Ранее Илона Маска захотели вызвать в парламент Британии из-за заявлений о беспорядках.

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