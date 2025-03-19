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Названо условие, при котором тренировки не помогают оздоровить сердце

JАСС: тренировки не защищают от болезней сердца при сидячем образе жизни
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Depositphotos

Тренировки после долгого дня, проведенного в сидячем положении, может быть недостаточно, чтобы нейтрализовать вредное воздействие на здоровье сердца. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы общего профиля имени Бригама. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

В исследовании приняли участие 89 530 человек, данные о состоянии здоровья и активности которых предоставил Биобанк Великобритании. Ученые проанализировали взаимосвязь между количеством времени, которое участники проводили в сидячем положении, и риском развития трех заболеваний: фибрилляции предсердий, сердечного приступа, сердечной недостаточности. Также в исследовании учитывались информация о всех случаях летальных исходов среди добровольцев.

Результаты показали, что риск сердечной недостаточности и ухода из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний повышался на 40–60% при малоподвижном образе (более 10,6 часа сидения в день). При этом многие негативные последствия сохранялись даже у тех, кто тренировался со средней и высокой интенсивностью в течение 150 минут в неделю.

Ученые установили, что риск фибрилляции предсердий и сердечных приступов можно в значительной степени снизить с помощью физической активности. Однако вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности лишь частично сокращалась у тех, кто регулярно выполнял упражнения.

Ранее ученые выяснили, для какого пола нездоровый образ жизни опаснее.

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