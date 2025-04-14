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Тренеры рассказали о функциональном фитнесе

Pravda.Ru: отжимания помогут развить силу без тренажеров
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Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Функциональный фитнес поможет развить силу без тренажеров. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Так, они советуют выполнять приседания с гантелями. Для этого нужно отвести бедра назад и вниз, держать грудь поднятой, а корпус — напряженным. Колени при этом должны проходить над пальцами ног. Кроме того, можно выполнять отжимания и ягодичный мостик из положения лежа на спине.

К эффективным упражнениям эксперты также отнесли планку на предплечьях.

«Держите тело в прямой линии от головы до пяток. Задействуйте корпус, квадрицепсы и ягодицы. Не позволяйте бедрам провисать или подниматься», — отметили в сообщении.

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева до этого говорила, что пожилым людям важно выполнять упражнения на баланс, чтобы защититься от травматизма из-за проблем с равновесием и координацией. Так, например, можно стоять на одной ноге и использовать в тренировках балансировочный вращающийся диск.

Ранее российские ученые призвали изменить подход к школьной физкультуре.

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