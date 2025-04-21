Россиянам назвали допустимые сроки хранения пасхальных яиц

Для более длительного хранения следует выбирать только свежие яйца, которым меньше недели – в этом случае продукт считается диетическим в течение семи суток, а затем становится столовым. Хранить такие яйца можно до 25 суток. Однако в целом сроки годности зависят от нескольких факторов, в том числе температуры хранения, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

Окрашенные яйца хранятся также, как и обычные, – порядка двух дней они могут лежать в пасхальной корзинке при температуре не выше +20 градусов. А в холодильник их после этого можно убрать на одну-две недели. Если же температура воздуха в комнате выше 20 градусов тепла, то яйца необходимо употребить в течение 30 минут и не позднее, подчеркнули специалисты. Они призвали россиян не хранить яйца в пластиковых контейнерах и пакетах, так как такие емкости нарушают циркуляцию воздуха.

Помимо условий хранения, эксперты рекомендуют обратить внимание на сам продукт – в частности, оценить целостность скорлупы. По их словам, даже одна небольшая трещинка значительно сокращает срок годности яйца – так, например, сваренное вкрутую яйцо с трещинами может храниться в холодильнике максимум пять дней.

До этого в Роскачестве сообщили, что срок годности кулича может составлять от 15 до 40 суток в зависимости от состава. Куличи с относительно «натуральным» составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Важно, что при отсутствии консервантов в составе срок годности кулича не может составлять несколько месяцев.

Ранее священник рассказал, как правильно выбрасывать скорлупу от освященных яиц.