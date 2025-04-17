В Роскачестве назвали срок годности куличей

Роскачество: в зависимости от состава кулич может храниться от 15 до 40 суток

Срок годности кулича может составлять от 15 до 40 суток в зависимости от состава, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

«Куличи с относительно «натуральным» составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток», — заявили в организации.

Там обратили внимание на то, что при отсутствии консервантов в составе срок годности кулича не может составлять несколько месяцев. При этом он значительно больше, чем у обычного хлеба.

«Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара», — отметили в Роскачестве.

В организации посоветовали хранить куличи в магазинной упаковке, не перекладывая их в другие емкости или пакеты.

Кулич остается неизменным символом Пасхи и занимает центральное место на праздничном столе. По данным аналитиков сети гипермаркетов «О'КЕЙ», россияне предпочитают классику — 85% всех продаж приходится на кулич с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем.

Ранее в РПЦ объяснили, почему не следует покупать куличи с религиозными символами.